337 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 111 172 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 762 новых случая заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 123 097 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15395 (+81)

г. Алматы - 15367 (+43)

г. Шымкент - 5310 (+7)

Акмолинская область - 4400 (+42)

Актюбинская область - 3427 (+4)

Алматинская область - 5448 (+33)

Атырауская область - 11477 (+17)

Восточно-Казахстанская область - 14408 (+252)

Жамбылская область - 4282 (+10)

Западно-Казахстанская область - 7604 (+40)

Карагандинская область - 10879 (+20)

Костанайская область - 4489 (+60)

Кызылординская область - 3274 (+5)

Мангистауская область - 3420 (+2)

Павлодарская область - 5209 (+65)

Северо-Казахстанская область - 5260 (+79)

Туркестанская область - 3448 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 202 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 690, погибших - 423, излечившихся – 29 814.

Фото: orengrad.ru