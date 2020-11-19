337 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 111 172 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 762 новых случая заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 123 097 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15395 (+81)
г. Алматы - 15367 (+43)
г. Шымкент - 5310 (+7)
Акмолинская область - 4400 (+42)
Актюбинская область - 3427 (+4)
Алматинская область - 5448 (+33)
Атырауская область - 11477 (+17)
Восточно-Казахстанская область - 14408 (+252)
Жамбылская область - 4282 (+10)
Западно-Казахстанская область - 7604 (+40)
Карагандинская область - 10879 (+20)
Костанайская область - 4489 (+60)
Кызылординская область - 3274 (+5)
Мангистауская область - 3420 (+2)
Павлодарская область - 5209 (+65)
Северо-Казахстанская область - 5260 (+79)
Туркестанская область - 3448 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 202 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 690, погибших - 423, излечившихся – 29 814.
Фото: orengrad.ru