Обзор событий в Казахстане

Резкий рост заражения COVID-19 зафиксирован в Нур-Султане

В столице Казахстана произошел резкий прирост зараженных коронавирусом. В Нур-Султане COVID-19 заболели 79 человек. Это на 46 инфицированных больше, чем накануне. Всего за сутки в Казахстане зафиксировали 682 новых случая заражения. Ни одного инфицированного за последние 24 часа не зафиксировано в Кызылординской области. Выздоровели свыше 450-ти казахстанцев. Продолжают лечение больше 9,5 тысяч человек, из них около 470-ти - дети.

У 54 пассажиров не оказалось ПЦР-тестов

Между тем, пассажиры без ПЦР-тестов продолжают прибывать в Казахстан. Минувшей ночью в воздушных гаванях Нур-Султана и Алматы приземлились лайнеры из Турции, Египта, Беларуси и России. На них в республику прибыло более полутысячи человек. У 54-ех из них с собой не оказалось результатов теста на COVID-19. Согласно существующим протоколам, их поместили на карантин.

На востоке Казахстана действуют 22 санитарных поста

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 230. По последним данным, в инфекционных стационарах области находятся почти семьсот пациентов, 76 из них - в тяжёлом состоянии. В регионе развернули 22 санитарных поста с обязательной термометрией водителей и пассажиров. Эти требования эпидемиологов спровоцировали пробки на оживлённых пригородных маршрутах. За сутки их пересекают свыше 8 тысяч авто. «Зелёный коридор» между городами и районами открыт только для поставщиков продовольствия и сотрудников предприятий жизнеобеспечения. Между тем, по словам полицейских, пропуск одной машины занимает не больше 2-3 минут. Задача эпидемиологов сузить границы распространения вируса. Напомним, область находится в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом. Там зафиксировали свыше 3-х тысяч очагов инфекции.

БЛИЦ:

- Проверяют, но довольно быстро. В первый день, конечно, было страшно, потому что люди не знали, ездили туда-сюда. А сейчас все нормально.

- Нам быстро хорошо и удобно.

Динара Серикова, медсестра:

- Стараемся побыстрее пропускать. У людей измеряем температуру. У них о здоровье спрашиваем, как они себя чувствуют. Все нормально.

Наблюдение за пациентами с COVID-19 с помощью чек-листов

В Атырауской области внедрили специальные чек-листы для оценки состояния пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным COVID-19. Теперь за жителями врачи будут наблюдать дистанционно. При необходимости мобильные бригады по сведениям чек-листов смогут принимать решения о госпитализации заболевшего. При этом, будут учитывать сопутствующие заболевания и факторы, угрожающие жизни человека в случае резкого ухудшения самочувствия.

Фото: opentv.media