682 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Казахстане

453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 110 835 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 682 новых случая заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 122 335 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15314 (+79)

г. Алматы - 15324 (+35)

г. Шымкент - 5303 (+6)

Акмолинская область - 4358 (+41)

Актюбинская область - 3423 (+3)

Алматинская область - 5415 (+17)

Атырауская область - 11460 (+11)

Восточно-Казахстанская область - 14156 (+230)

Жамбылская область - 4272 (+8)

Западно-Казахстанская область - 7564 (+37)

Карагандинская область - 10859 (+18)

Костанайская область - 4429 (+58)

Кызылординская область - 3269

Мангистауская область - 3418 (+2)

Павлодарская область - 5144 (+61)

Северо-Казахстанская область - 5181 (+74)

Туркестанская область - 3446 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 488, погибших - 421, излечившихся – 29 719.

Фото: tvsamara.ru