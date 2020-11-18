682 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Казахстане
453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 110 835 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 682 новых случая заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 122 335 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15314 (+79)
г. Алматы - 15324 (+35)
г. Шымкент - 5303 (+6)
Акмолинская область - 4358 (+41)
Актюбинская область - 3423 (+3)
Алматинская область - 5415 (+17)
Атырауская область - 11460 (+11)
Восточно-Казахстанская область - 14156 (+230)
Жамбылская область - 4272 (+8)
Западно-Казахстанская область - 7564 (+37)
Карагандинская область - 10859 (+18)
Костанайская область - 4429 (+58)
Кызылординская область - 3269
Мангистауская область - 3418 (+2)
Павлодарская область - 5144 (+61)
Северо-Казахстанская область - 5181 (+74)
Туркестанская область - 3446 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 488, погибших - 421, излечившихся – 29 719.
Фото: tvsamara.ru