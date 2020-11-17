438 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
438 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 110 382 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 602 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 121 653 казахстанца.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15235 (+33)
г. Алматы - 15289 (+36)
г. Шымкент - 5297 (+5)
Акмолинская область - 4317 (+33)
Актюбинская область - 3420 (+8)
Алматинская область - 5398 (+24)
Атырауская область - 11449 (+14)
Восточно-Казахстанская область - 13926 (+221)
Жамбылская область - 4264 (+6)
Западно-Казахстанская область - 7527 (+28)
Карагандинская область - 10841 (+20)
Костанайская область - 4371 (+57)
Кызылординская область - 3269 (+1)
Мангистауская область - 3416
Павлодарская область - 5083 (+50)
Северо-Казахстанская область - 5107 (+61)
Туркестанская область - 3444 (+5).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 54 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 220, погибших - 421, излечившихся – 29 634.
Фото: lada.kz