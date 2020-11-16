Около 600 человек заболели коронавирусом в Казахстане
301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 109 944 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 588 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 121 051 казахстанца.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15202 (+44)
г. Алматы - 15253 (+42)
г. Шымкент - 5292
Акмолинская область - 4284 (+35)
Актюбинская область - 3412 (+7)
Алматинская область - 5374 (+25)
Атырауская область - 11435 (+14)
Восточно-Казахстанская область - 13705 (+197)
Жамбылская область - 4258 (+5)
Западно-Казахстанская область - 7499 (+42)
Карагандинская область - 10821 (+17)
Костанайская область - 4314 (+51)
Кызылординская область - 3268
Мангистауская область - 3416
Павлодарская область - 5033 (+49)
Северо-Казахстанская область - 5046 (+57)
Туркестанская область - 3439 (+3).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 24 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 197, погибших - 420, излечившихся – 29 580.
Фото: tv8.md