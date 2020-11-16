Около 600 человек заболели коронавирусом в Казахстане

301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 109 944 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 588 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 121 051 казахстанца.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15202 (+44)

г. Алматы - 15253 (+42)

г. Шымкент - 5292

Акмолинская область - 4284 (+35)

Актюбинская область - 3412 (+7)

Алматинская область - 5374 (+25)

Атырауская область - 11435 (+14)

Восточно-Казахстанская область - 13705 (+197)

Жамбылская область - 4258 (+5)

Западно-Казахстанская область - 7499 (+42)

Карагандинская область - 10821 (+17)

Костанайская область - 4314 (+51)

Кызылординская область - 3268

Мангистауская область - 3416

Павлодарская область - 5033 (+49)

Северо-Казахстанская область - 5046 (+57)

Туркестанская область - 3439 (+3).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 24 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 197, погибших - 420, излечившихся – 29 580.

Фото: tv8.md