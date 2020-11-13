Еще 326 казахстанцев победили COVID-19

326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 108 958 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 638 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 119 129 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15024 (+51)

г. Алматы - 15089 (+39)

г. Шымкент - 5282 (+4)

Акмолинская область - 4180 (+37)

Актюбинская область - 3395 (+10)

Алматинская область - 5301 (+16)

Атырауская область - 11397 (+12)

Восточно-Казахстанская область - 13024 (+261)

Жамбылская область - 4243 (+7)

Западно-Казахстанская область - 7382 (+30)

Карагандинская область - 10770 (+17)

Костанайская область - 4159 (+53)

Кызылординская область - 3266 (+2)

Мангистауская область - 3414 (+3)

Павлодарская область - 4885 (+49)

Северо-Казахстанская область - 4884 (+43)

Туркестанская область - 3434 (+4).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 65 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 724, погибших - 415, излечившихся – 29 416.

Фото: sputnik.kg