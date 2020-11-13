Еще 326 казахстанцев победили COVID-19
326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 108 958 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 638 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 119 129 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15024 (+51)
г. Алматы - 15089 (+39)
г. Шымкент - 5282 (+4)
Акмолинская область - 4180 (+37)
Актюбинская область - 3395 (+10)
Алматинская область - 5301 (+16)
Атырауская область - 11397 (+12)
Восточно-Казахстанская область - 13024 (+261)
Жамбылская область - 4243 (+7)
Западно-Казахстанская область - 7382 (+30)
Карагандинская область - 10770 (+17)
Костанайская область - 4159 (+53)
Кызылординская область - 3266 (+2)
Мангистауская область - 3414 (+3)
Павлодарская область - 4885 (+49)
Северо-Казахстанская область - 4884 (+43)
Туркестанская область - 3434 (+4).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 65 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 724, погибших - 415, излечившихся – 29 416.
Фото: sputnik.kg