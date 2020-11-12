Токаев и Путин обсудили план по производству вакцин в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили планы по организации совместного производства вакцин в Казахстане. В ходе телефонного разговора затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает сайт Акорды, стороны также обсудили итоги заседания Совета глав государств-членов ШОС и ситуацию в Нагорном Карабахе.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил посредническую роль России и лично Владимира Путина в достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

«Договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха, достигнутая при активном содействии России, является крайне важным решением, которое обеспечивает необходимое перемирие в этом многолетнем конфликте. Выражаю надежду на соблюдение положений совместного заявления заинтересованными сторонами», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz