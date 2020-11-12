Еще 245 казахстанцев победили коронавирус

245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 108 632 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 587 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 118 491 казахстанца.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 14973 (+47)

г. Алматы - 15050 (+30)

г. Шымкент - 5278 (+8)

Акмолинская область - 4143 (+39)

Актюбинская область - 3385 (+8)

Алматинская область - 5285 (+16)

Атырауская область - 11385 (+12)

Восточно-Казахстанская область - 12763 (+231)

Жамбылская область - 4236 (+6)

Западно-Казахстанская область - 7352 (+28)

Карагандинская область - 10753 (+16)

Костанайская область - 4106 (+57)

Кызылординская область - 3264 (+2)

Мангистауская область - 3411 (+1)

Павлодарская область - 4836 (+49)

Северо-Казахстанская область - 4841 (+35)

Туркестанская область - 3430 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 65 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 545, погибших - 412, излечившихся – 29 351.

Фото: myslo.ru