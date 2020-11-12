Еще 245 казахстанцев победили коронавирус
245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 108 632 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 587 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 118 491 казахстанца.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 14973 (+47)
г. Алматы - 15050 (+30)
г. Шымкент - 5278 (+8)
Акмолинская область - 4143 (+39)
Актюбинская область - 3385 (+8)
Алматинская область - 5285 (+16)
Атырауская область - 11385 (+12)
Восточно-Казахстанская область - 12763 (+231)
Жамбылская область - 4236 (+6)
Западно-Казахстанская область - 7352 (+28)
Карагандинская область - 10753 (+16)
Костанайская область - 4106 (+57)
Кызылординская область - 3264 (+2)
Мангистауская область - 3411 (+1)
Павлодарская область - 4836 (+49)
Северо-Казахстанская область - 4841 (+35)
Туркестанская область - 3430 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 65 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 545, погибших - 412, излечившихся – 29 351.
Фото: myslo.ru