Число инфицированных КВИ в Казахстане приближается к 118 тысячам

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Акмолинской области ужесточают ограничительные меры. С 13 ноября въезд на территорию города Кокшетау для жителей других областей будет возможен только при наличии ПЦР-теста. Справка должна быть сделана в течение последних трех дней. Кроме того, вводится запрет на пешее передвижение и движение автотранспорта с 9-ти часов вечера до 6 часов утра. Жителям не разрешено выходить на улицу без крайней необходимости. В области сохраняется запрет на проведение массовых, семейных и памятных мероприятий.

АЙНАГУЛЬ МУСИНА, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В остальных населённых пунктах передвижение ограничивается с 23.00 до 6 утра. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, как на предприятиях общественного питания, так и на дому. Ограничен выход лиц старше 65 лет без крайней необходимости.

А с 12 ноября санитарные посты выставят по периметру Костанайской области. Здесь намерены усилить не только карантинный режим, но и работу мониторинговых групп. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, жесткий карантин продлили до 25 ноября в Восточно-Казахстанской области. Продолжают работу здесь 15 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах региона.

К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 568 новый случай заболевания коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областях.

г. Нур-Султан - 14926 (+37)

г. Алматы - 15020 (+30)

г. Шымкент - 5270 (+3)

Акмолинская область - 4104 (+45)

Актюбинская область - 3377 (+7)

Алматинская область - 5269 (+14)

Атырауская область - 11373 (+7)

Восточно-Казахстанская область - 12532 (+237)

Жамбылская область - 4230 (+5)

Западно-Казахстанская область - 7324 (+24)

Карагандинская область - 10737 (+12)

Костанайская область - 4049 (+61)

Кызылординская область - 3262

Мангистауская область - 3410 (+2)

Павлодарская область - 4787 (+52)

Северо-Казахстанская область - 4806 (+30)

Туркестанская область - 3428 (+2).

Отметим, что число инфицированных КВИ в Казахстане приближается к отметке в 118 тысяч.

Фото: finance.kz