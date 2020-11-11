Число инфицированных КВИ в Казахстане приближается к 118 тысячам
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Акмолинской области ужесточают ограничительные меры. С 13 ноября въезд на территорию города Кокшетау для жителей других областей будет возможен только при наличии ПЦР-теста. Справка должна быть сделана в течение последних трех дней. Кроме того, вводится запрет на пешее передвижение и движение автотранспорта с 9-ти часов вечера до 6 часов утра. Жителям не разрешено выходить на улицу без крайней необходимости. В области сохраняется запрет на проведение массовых, семейных и памятных мероприятий.
АЙНАГУЛЬ МУСИНА, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В остальных населённых пунктах передвижение ограничивается с 23.00 до 6 утра. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, как на предприятиях общественного питания, так и на дому. Ограничен выход лиц старше 65 лет без крайней необходимости.
А с 12 ноября санитарные посты выставят по периметру Костанайской области. Здесь намерены усилить не только карантинный режим, но и работу мониторинговых групп. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, жесткий карантин продлили до 25 ноября в Восточно-Казахстанской области. Продолжают работу здесь 15 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах региона.
К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 568 новый случай заболевания коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областях.
г. Нур-Султан - 14926 (+37)
г. Алматы - 15020 (+30)
г. Шымкент - 5270 (+3)
Акмолинская область - 4104 (+45)
Актюбинская область - 3377 (+7)
Алматинская область - 5269 (+14)
Атырауская область - 11373 (+7)
Восточно-Казахстанская область - 12532 (+237)
Жамбылская область - 4230 (+5)
Западно-Казахстанская область - 7324 (+24)
Карагандинская область - 10737 (+12)
Костанайская область - 4049 (+61)
Кызылординская область - 3262
Мангистауская область - 3410 (+2)
Павлодарская область - 4787 (+52)
Северо-Казахстанская область - 4806 (+30)
Туркестанская область - 3428 (+2).
Отметим, что число инфицированных КВИ в Казахстане приближается к отметке в 118 тысяч.
Фото: finance.kz