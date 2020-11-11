568 новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане
218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшиме сутки. Всего в стране 108 387 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлен 568 новый случай заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 117 904 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 14926 (+37)
г. Алматы - 15020 (+30)
г. Шымкент - 5270 (+3)
Акмолинская область - 4104 (+45)
Актюбинская область - 3377 (+7)
Алматинская область - 5269 (+14)
Атырауская область - 11373 (+7)
Восточно-Казахстанская область - 12532 (+237)
Жамбылская область - 4230 (+5)
Западно-Казахстанская область - 7324 (+24)
Карагандинская область - 10737 (+12)
Костанайская область - 4049 (+61)
Кызылординская область - 3262
Мангистауская область - 3410 (+2)
Павлодарская область - 4787 (+52)
Северо-Казахстанская область - 4806 (+30)
Туркестанская область - 3428 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 357, погибших - 410, излечившихся – 29 286.
Фото: ont.by