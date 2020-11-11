568 новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане

218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшиме сутки. Всего в стране 108 387 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлен 568 новый случай заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 117 904 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 14926 (+37)

г. Алматы - 15020 (+30)

г. Шымкент - 5270 (+3)

Акмолинская область - 4104 (+45)

Актюбинская область - 3377 (+7)

Алматинская область - 5269 (+14)

Атырауская область - 11373 (+7)

Восточно-Казахстанская область - 12532 (+237)

Жамбылская область - 4230 (+5)

Западно-Казахстанская область - 7324 (+24)

Карагандинская область - 10737 (+12)

Костанайская область - 4049 (+61)

Кызылординская область - 3262

Мангистауская область - 3410 (+2)

Павлодарская область - 4787 (+52)

Северо-Казахстанская область - 4806 (+30)

Туркестанская область - 3428 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 357, погибших - 410, излечившихся – 29 286.

Фото: ont.by