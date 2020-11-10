564 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане

326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране 108 169 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа зарегистрирован 564 новый случай заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 117 336 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 14889 (+22)

г. Алматы - 14990 (+24)

г. Шымкент - 5267 (+1)

Акмолинская область - 4059 (+44)

Актюбинская область - 3370 (+2)

Алматинская область - 5255 (+17)

Атырауская область - 11366 (+7)

Восточно-Казахстанская область - 12295 (+245)

Жамбылская область - 4225 (+5)

Западно-Казахстанская область - 7300 (+26)

Карагандинская область - 10725 (+14)

Костанайская область - 3988 (+63)

Кызылординская область - 3262

Мангистауская область - 3408

Павлодарская область - 4735 (+47)

Северо-Казахстанская область - 4776 (+46)

Туркестанская область - 3426 (+1).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 115, погибших - 410, излечившихся – 29 203.

Фото: astrakhan.su