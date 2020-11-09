610 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Казахстане
Еще на 175 человек увеличилось число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Казахстане. Всего в стране 107 843 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа зарегистрирован 610 новый случай заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 116 772 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 14867 (+29)
г. Алматы - 14966 (+26)
г. Шымкент - 5266 (+3)
Акмолинская область - 4015 (+42)
Актюбинская область - 3368 (+9)
Алматинская область - 5238 (+13)
Атырауская область - 11359 (+4)
Восточно-Казахстанская область - 12050 (+254)
Жамбылская область - 4220 (+4)
Западно-Казахстанская область - 7274 (+45)
Карагандинская область - 10711 (+16)
Костанайская область - 3925 (+60)
Кызылординская область - 3262
Мангистауская область - 3408
Павлодарская область - 4688 (+61)
Северо-Казахстанская область - 4730 (+42)
Туркестанская область - 3425 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 39 104, погибших - 409, излечившихся – 29 182.
Фото: pravda.if.ua