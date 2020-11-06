591 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Казахстане
Еще 200 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за прошедшие сутки. Итого число победивших COVID-19 достигло 107 339. По официальной информации Министерства здравоохранения РК, за последние 24 часа выявлен 591 заболевший. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 114 826 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 14744 (+34)
г. Алматы - 14880 (+30)
г. Шымкент - 5254 (+5)
Акмолинская область - 3892 (+30)
Актюбинская область - 3347 (+6)
Алматинская область - 5205 (+10)
Атырауская область - 11335 (+9)
Восточно-Казахстанская область - 11190 (+250)
Жамбылская область - 4207 (+4)
Западно-Казахстанская область - 7142 (+49)
Карагандинская область - 10662 (+20)
Костанайская область - 3753 (+49)
Кызылординская область - 3262
Мангистауская область - 3405
Павлодарская область - 4500 (+68)
Северо-Казахстанская область - 4627 (+25)
Туркестанская область - 3421 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 51 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 38 721, погибших - 406, излечившихся – 29 014.
Фото: liter.kz