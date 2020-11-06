591 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Казахстане

Еще 200 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за прошедшие сутки. Итого число победивших COVID-19 достигло 107 339. По официальной информации Министерства здравоохранения РК, за последние 24 часа выявлен 591 заболевший. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 114 826 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 14744 (+34)

г. Алматы - 14880 (+30)

г. Шымкент - 5254 (+5)

Акмолинская область - 3892 (+30)

Актюбинская область - 3347 (+6)

Алматинская область - 5205 (+10)

Атырауская область - 11335 (+9)

Восточно-Казахстанская область - 11190 (+250)

Жамбылская область - 4207 (+4)

Западно-Казахстанская область - 7142 (+49)

Карагандинская область - 10662 (+20)

Костанайская область - 3753 (+49)

Кызылординская область - 3262

Мангистауская область - 3405

Павлодарская область - 4500 (+68)

Северо-Казахстанская область - 4627 (+25)

Туркестанская область - 3421 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 51 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 38 721, погибших - 406, излечившихся – 29 014.

Фото: liter.kz