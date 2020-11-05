В Казахстане 107 139 тысяч человек выздоровели от COVID-19

246 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за прошедшие сутки. Итого число победивших COVID-19 достигло 107 139. По официальной информации Министерства здравоохранения РК, за последние 24 часа выявлены 494 заболевших. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 114 235 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 14710 (+35)

г. Алматы - 14850 (+25)

г. Шымкент - 5249 (+8)

Акмолинская область - 3862 (+29)

Актюбинская область - 3341 (+6)

Алматинская область - 5195 (+7)

Атырауская область - 11326 (+8)

Восточно-Казахстанская область - 10940 (+222)

Жамбылская область - 4203 (+4)

Западно-Казахстанская область - 7093 (+29)

Карагандинская область - 10642 (+20)

Костанайская область - 3704 (+18)

Кызылординская область - 3262

Мангистауская область - 3405

Павлодарская область - 4432 (+50)

Северо-Казахстанская область - 4602 (+32)

Туркестанская область - 3419 (+1).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 38 490, погибших - 406, излечившихся – 28 963.

Фото: slovoidilo.ua