В Казахстане 107 139 тысяч человек выздоровели от COVID-19
246 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за прошедшие сутки. Итого число победивших COVID-19 достигло 107 139. По официальной информации Министерства здравоохранения РК, за последние 24 часа выявлены 494 заболевших. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 114 235 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 14710 (+35)
г. Алматы - 14850 (+25)
г. Шымкент - 5249 (+8)
Акмолинская область - 3862 (+29)
Актюбинская область - 3341 (+6)
Алматинская область - 5195 (+7)
Атырауская область - 11326 (+8)
Восточно-Казахстанская область - 10940 (+222)
Жамбылская область - 4203 (+4)
Западно-Казахстанская область - 7093 (+29)
Карагандинская область - 10642 (+20)
Костанайская область - 3704 (+18)
Кызылординская область - 3262
Мангистауская область - 3405
Павлодарская область - 4432 (+50)
Северо-Казахстанская область - 4602 (+32)
Туркестанская область - 3419 (+1).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 38 490, погибших - 406, излечившихся – 28 963.
Фото: slovoidilo.ua