Новую версию балета «Корсар» представили на сцене ГАТОБ имени Абая

Жемчужина музыкальной классики «Корсар» - в новой версии. Премьеру постановки балета Адольфа Адана представил Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая. Сценографию к спектаклю, в котором рассказывается история из жизни корсаров, разработал итальянский художник Вильям Орланди. Декорации, по его задумке во время действия приходят в движение. Это придало спектаклю новое ощущение сценического пространства и динамику. Ещё одна изюминка балета «Корсар» в новой версии - это видеопроекции, которыми дополнили постановку. Несомненно, порадует зрителей и хореография, в особенности своей динамикой.

Гульжан Туткибаева, хореограф-постановщик, народная артистка РК:

- Есть такие фрагменты, которые раньше у нас не шли в старой версии. Драматургия спектакля выстроена несколько по-иному. У нас появилась сцена заточения нашего одного из главного героя – Ланкедема. Музыкальный материал мы сделали свой. Спектакль стал динамичным. Честно, хочется, чтобы наш зритель не скучал.

Постановка новой версии «Корсара», пользующейся популярностью у мировой публики вот уже более 160 лет, стала для солистов балетной труппы театра большим праздником. Потому как в новой интерпретации новое абсолютно всё: от музыки и до костюмов, созданных народным художником России Вячеславом Окуневым. О своей роли с особым вдохновением рассказывает солист Рахим Даиров.

Рахим Даиров, ведущий солист балета ГАТОБ им. Абая:

- Эта роль очень интересная, насыщенная. Здесь моя роль - партия Конрада. Она такая немного романтическая, драматическая. В этом спектакле у него появляется возлюбленная Мидора. Он должен выступить романтиком в этой партии. Она такая разносторонняя и интересная.

Стоит отметить, что «Корсар» - это золотой фонд мирового балетного репертуара, в основе которого лежит либретто одноимённой поэмы Байрона.

Автор: Толкын Нуриаменова

Фото: kt.kz