В Лондоне вышел сборник песен Абая на английском языке

В Лондоне в онлайн-режиме прошла презентация первого в истории сборника песен Абая на английском языке. Книга издана Посольством Казахстана в Великобритании при поддержке Национального бюро переводов в честь 175-летия со дня рождения великого казахского поэта, философа и просветителя. Стоит отметить, что Абай наряду с литературным творчеством оставил богатое и разнообразное музыкальное наследие, которое стало неотъемлемой частью казахской культурной идентичности.

Ерлан Идрисов, посол Казахстана в Великобритании:

- Поэзия Абая, его философские и культурные труды широко известны. Однако про его музыкальное наследие в мире не все знают. Поэтому мы специально этому посвятили книгу. В ней собраны самые популярные песни Абая. Уникальность издания в том, что она имеет QR-коды, через которые наши зарубежные друзья смогут получить ссылки на вебсайты и узнать, как казахские музыканты исполняют те или иные произведения.

В рамках мероприятия состоялся онлайн-концерт, где прозвучали песни Абая. К слову, их на английский язык перевел знаменитый шотландский поэт Джон Бернсайд. Он сумел передать не только смысл произведений, но и максимально приблизить их к оригиналу. Для этого профессор руководствовался подстрочным переводом, предоставленным казахскоязычными ассистентами.

Джон Бернсайд, поэт, переводчик:

- Особо сложно и нужно было принять этот вызов. Но я с большим интересом все это воспринял. Идея была передать смысл песен Абая, не теряя ритмичность. При этом, нужно было сделать точный перевод. Также надо было соблюдать все рифмы. Обычно, когда переводится стихотворение, эта стратегия не используется.

Стоит отметить, что издание, вышедшее тиражом 1500 экземпляров, включает в себя 3 кюя и 23 песни, а также партитуры и тексты песен Абая. Кстати, книгу можно найти и в интернете. Ее распространят по музыкальным образовательным учреждениям и раздадут друзьям Казахстана в Великобритании.

Фото: express-k.kz