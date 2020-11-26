В театре Astana Opera состоялся гала-балет

Лучшие балетные номера – в одном спектакле. В театре «Астана Опера» состоялся гала-балет. Зрители смогли насладиться образцами хореографического искусства выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Это гран-па из балета Глазунова «Раймонда», па-де-де «Венецианский карнавал» из «Сатаниллы», а также Голубой Птицы и Принцессы Флорины из балета Чайковского «Спящая красавица» и еще множество других ярких и запоминающихся сцен. Кроме того, на сцене большого зала в этот день состоялась еще одна премьера - номер «Запах ковыли». В этой миниатюре - и музыка известного казахстанского композитора Сайраша, и казахская лексика в хореографии Анвары Садыковой. Свое искусство гостям театра подарили ведущие солисты «Астана Опера» Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Гаухар Усина, Бахтияр Адамжан и другие известные деятели искусства.

Гаухар Усина, ведущая солистка «Astana Opera»:

- Зритель увидел не только небольшие отрывки из спектаклей, но и смог насладиться потрясающим моментом. Любой зритель может прийти на любой спектакль из этих отрывков. В этом, наверное, и преимущество данного гала-балета. Мы, артисты любим такие концерты, потому что на самом деле ты танцуешь много номеров, и это дает разный образ.

Фото: old.elorda.info