ЮНЕСКО выпустила обращение к 175-летию Абая

В этом году 175-летие Абая отмечается в мире под эгидой ЮНЕСКО. Мероприятия, приуроченные к юбилею, прошли в онлайн-формате в штаб-квартире международной организации. В честь дня рождения казахского поэта и мыслителя генеральный директор Одре Азуле обратилась с посланием. Она отметила, что мероприятия к 150-летию Абая также проходили при активном участии ЮНЕСКО. Руководитель организации назвала Абая поэтом мира, поскольку он изучал литературу стран Центральной Азии, России, западных стран, а также выступил переводчиком произведений Гёте, Байрона и Пушкина.

Одре Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО:

- В час, когда мы столкнулись с множественным кризисом: санитарным, социальным, образовательным, культурным - послание Абая как никогда актуально. Как он говорил, разве после суровой и снежной зимы не приходит яркая весна со своими цветами? И мы должны ее подготовить. Это послание надежды, мира, уважения и гуманизма Абай передавал на протяжении всей своей жизни. ЮНЕСКО и Республика Казахстан с гордостью совместно исполняют эту миссию.

Фото: youtube.com