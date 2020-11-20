Культура

В столице наградили победителей культурно-просветительского проекта «Мың бала»

  • 20.11.2020 16:42
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В столице наградили победителей культурно-просветительского проекта «Мың бала» в рамках республиканской школы «Асыл сөз». Стоит отметить, что мероприятие, которое проходило при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, проводилось в 6 раз. В этом году лауреатов награждали по 4  номинацим: «Тіл мектебі», «Асыл сөз», «Абайдың 175 жылдығы» и «Тілдік орта». По словам организаторов, участие в проекте в этот раз приняло  огромное количество ребят.

Виктория Трегубова, сотрудник института прикладных этнополитических исследований:

– Участников было немало. Ребята продемонстрировали свои таланты, пели и танцевали. Они знакомились со своими традициями, проявили уважение к казахскому языку, потому что все участники свободно говорят на казахском языке.

Всего приняли участие ребята из 16 регионов Казахстана. Всего у нас 65 победителей.

 

Фото: fnn.kz

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