В столице наградили победителей культурно-просветительского проекта «Мың бала» в рамках республиканской школы «Асыл сөз». Стоит отметить, что мероприятие, которое проходило при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, проводилось в 6 раз. В этом году лауреатов награждали по 4 номинацим: «Тіл мектебі», «Асыл сөз», «Абайдың 175 жылдығы» и «Тілдік орта». По словам организаторов, участие в проекте в этот раз приняло огромное количество ребят.

Виктория Трегубова, сотрудник института прикладных этнополитических исследований:

– Участников было немало. Ребята продемонстрировали свои таланты, пели и танцевали. Они знакомились со своими традициями, проявили уважение к казахскому языку, потому что все участники свободно говорят на казахском языке.

Всего приняли участие ребята из 16 регионов Казахстана. Всего у нас 65 победителей.

Фото: fnn.kz