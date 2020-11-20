В Нур-Султане прошел гала-концерт в рамках конкурса молодых композиторов «New Music Generation 2020»

В рамках II Международного конкурса молодых композиторов «New Music Generation 2020» в Нур-Султане прошел гала-концерт с участием отечественных и зарубежных музыкантов. Со сцены прозвучали произведения композитора, музыканта и пианиста Рахата-Би Абдысагина. Также состоялась презентация композиции под названием «Qubylys», которая посвящена 1150-летию великого мыслителя аль-Фараби. Отметим, что на конкурс был специально приглашен известный австрийский дирижер Эрнест Хётцль. По словам артиста, приехать в Казахстан было непросто. Однако выступление на одной сцене с талантливыми казахстанскими артистами оправдало эти трудности.

Эрнест Хетцль, дирижер, Австрия:

– Мне очень повезло. Я приехал из Австрии. В Австрии ситуация сейчас очень ужасная. Все закрыто. Театры не работают, магазины закрыты. Мы тоже закрыты дома. Поэтому здесь я чувствую себя свободно. Можно гулять на улице, например, можно играть музыку. Это первый концерт после локдауна в Казахстане. Поэтому это большая честь дирижировать здесь.

Условия нынешнего конкурса значительно отличаются от предыдущего. К примеру, все члены жюри – представители разных стран. Еще одна особенность в том, что имена участников будут оставаться анонимными до завершения мероприятия.

Рахат-Би Абдысагин, художественный руководитель и председатель жюри конкурса:

– На конкурс поступило более 160 работ из 22 стран мира. Это и вся Европа, такие страны как Франция, Германия, Испания, Италия и Австрия, многие страны Латинской Америки, Аргентина, Чили, Филиппины, Китай, Азия и почти все СНГ. В целом, весь конкурс проходит анонимно. Только после утвержения результатов, можно будет узнать о том, кто участник и из какой он страны.

Фото: 24.kz