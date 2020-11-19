В национальном музее РК представили нового «Золотого человека»

Зал древнего искусства и технологий Великой степи открылся в Национальном музее Казахстана. Экспозиция включает в себя украшения, предметы быта, оружие, относящиеся к скифо-сакскому периоду и найденные в курганах Таксай, Талды, Иссык, Берель и других. Кроме того, центральным экспонатом выставки стал еще один «Золотой человек», обнаруженный в Восточно-Казахстанской области. Сотрудники музея уверены, что он будет привлекать еще больше посетителей.

Нурлан Кунтуов, директор департамента координации программы «Рухани Жаңғыру» МИОР РК:

– Основная цель этой выставки и этого проекта – собрать, найти, упорядочить духовно-культурные и материальные артефакты, которые остались от предков. Затем необходимо их представить казахстанцам, в том числе подрастающему поколению. Известно, что до сегодняшего дня на территории страны найдено несколько «золотых людей». Один из них был обнаружен в Алматинской области, второй – в Актюбинской. Третьего нашли в Восточно-Казахстанской области. О чем это говорит? По моему мнению, это показатель культурно-духовного и материального развития наших предков.

По словам известного археолога Зейноллы Самашева, обнаружившего «Золотого человека» в кургане Елеке сазы, артефакт весьма хорошо сохранился. Поэтому восстановить его не составило никакого труда.

Зейнолла Самашев, археолог:

– Два кургана, где обнаружили «Золотых людей», не были разграблены. Один из них нашли в Есике в 1969 году, второй - в Елеке сазы. Оба артефакта относятся к одному периоду. Однако особенность человека, найденного в Елеке сазы, в том, что он жил за 4 века до «Золотого человека», обнаруженного в Исыке.

Стоит отметить, что зал открыт в рамках статьи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи».

Автор: Толкын Нуриаменова

Фото: total.kz