Фильм о дружбе двух народов снимают в Узбекистане

Художественный фильм «Мирас», основанный на реальных событиях, происходивших в начале и середине 20 века, снимают в Узбекистане. Кинокартина рассказывает о древнем родстве, крепких связях, дружбе казахского и узбекского народов, а также о любви казахской девушки и узбекского юноши. Главная героиня попадает в сложную ситуацию и не может воссоединиться с возлюбленным. Также в ленте показаны духовные ценности школы, основанной Ходжа Ахметом Ясауи.

Хилол Насимов, режиссёр:

- У нас были утверждены очень много популярных казахских актеров. Димаш ака, Нурлан ака. И для роли Айгуль выбрали актрису из Казахстана. Однако, увы, до последнего мы ждали. И сейчас у нас узбекские казахи играют эти роли.

Роль красавицы Айгуль сыграла актриса Айсанем Юсупова. Ранее она уже снималась в нескольких местных и казахстанских картинах.

Айсанем Юсупова, актриса:

- Перед началом съемок я начала изучать образы казахских девушек того времени. Искала в интернете об их национальных костюмах и поведении. Поэтому мне было несложно сыграть роль Айгуль. В этом фильме главная героиня преодолевает множество трудностей. Сначала она не может встретиться со своим возлюбленным. Выходит замуж за другого. А позже один из троих ее детей умирает от болезни. Тем временем ее муж уходит на войну.

По задумке несколько эпизодов фильма должны были снять в Беларуси и Казахстане. Однако коронавирус поменял планы съемочной группы.

Хилол Насимов, режиссёр:

- Пандемия нам помешала. Но до сих пор мы надеемся попасть в Казахстан, именно в мавзолей Ахмета Яссауи в Туркестане. И тем более в Казахстане есть медведи. У нас есть сцены с медведями. И мы хотели бы снять это именно в Казахстане.

По планам картина должна выйти в широкий прокат в начале следующего года.

Фото: tvoyposter.ru