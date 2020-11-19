Международный конкурс «New Music Generation-2020» проходит в онлайн-режиме

Самых талантливых молодых композиторов и музыкантов мира выберут в столице Казахстана. В эти дни в онлайн-режиме проходит Второй Международный конкурс композиторов «New Music Generation 2020». В нём участвует сотня конкурсантов разных возрастов из 22 стран мира. Главное условие - полная анонимность. Личные данные лауреатов раскроются только после подведения итогов голосования, 21 ноября. По мнению организаторов, это позволит обеспечить полную объективность и беспристрастность при оценивании работ. В составе жюри - ведущие композиторы и деятели искусства с мировым именем. Им предстоит рассмотреть 160 партитур.

Рахат-Би Абдысагин, художественный руководитель и председатель жюри конкурса:

- Уровень конкурса очень высокий, и он с каждым годом повышается. В этом году конкурс даже выше, чем был в прошлом году. Приходят очень сильные партитуры высокого композиторского мастерства. Именно это событие во многом укрепляет культурный имидж Казахстана за рубежом. Ибо быть организатором такого мероприятия - это большая честь и огромная работа.

Фото: inform.kz