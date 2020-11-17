Юбилейная выставка в честь Абая прошла в Алматы

«Образ Абая глазами художников Казахстана». Более 120 самых ярких произведений известных мастеров прошлого века и современности представили в государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева в Алматы. Авторы картин пытались раскрыть образ гениального поэта с разных сторон. Кроме того, в экспозиции представили более 70 живописных, графических, скульптурных работ художников разных периодов, посвященных образу и творчеству Абая.

Сандугаш Мырзабекова, руководитель сектора государственного музея искусств имени А. Кастеева:

– В экспозиции представлены работы казахстанских художников начала и конца 20 века и несколько картин современных авторов. Здесь присутствуют работы Абылхана Кастеева, Айши Галымбаевой, Кулахмета Ходжикова, Леонида Леонтьева и других. Во многих произведениях мастера хорошо передали образ Абая, а также попытались раскрыть его мировоззрение и величие.

Фото: caravan.kz