V Европейский онлайн-кинофестиваль стартовал в Казахстане

От драм и комедий до анимационных и документальных фильмов. 18 лучших киноработ стран Старого света покажут в рамках 5-го Европейского кинофестиваля в Казахстане. Мероприятие продлится 20 дней и пройдет полностью в формате онлайн. Его организатором выступает представительство ЕС в Казахстане. К слову, каждый из представленных фильмов – победитель и лауреат премий различных престижных кинофестивалей Европы. Помимо кинопоказов также запланированы дискуссии, мастер-классы и встречи с европейскими и казахстанскими режиссерами. Главная цель - познакомить казахстанского зрителя с европейским кино, повысить интерес широкой публики к кинематографическому искусству и как итог - укрепить международное сотрудничество.

МАЧЕЙ МАДАЛИНСКИ, ГЛАВА ОТДЕЛА ПОЛИТИКИ, ПРЕССЫ И ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕС В РК:

- Мы понимаем, что казахстанским зрителям будет интересно узнать о проблемах в современной Европе. Сейчас в Европе много дискуссий на такие темы, как миграция, молодежь, религия и идентичность, проблемы окружающей среды, изменение климата, а также проблемы прав человека. Первый фильм, который открывает фестиваль, – «Чамбра». Это тоже копродукция Италии и других стран Евросоюза. Фильм повествует о проблемах молодого человека в Южной Италии, у которого сложная идентичность. Наш фильм, который закрывает фестиваль, – это эстонский фильм о женщине, которая хотела бы получить успех.

Автор: Айгерим Акимжанова

Фото: brod.kz