Премьера спектакля «Легенда о туранге» состоялась в Astana Ballet

«Легенда о туранге» - в «Астана Балет» состоялась премьера одноактного балета в постановке казахстанского хореографа Анвары Садыковой. По задумке автора, спектакль поднимает одну из актуальных тем сегодняшнего дня - вторжение мира людей в мир природы. Сам же образ степного древа с обширной корневой системой символизирует стойкость и мощь, характерную казахскому народу.

АНВАРА САДЫКОВА, ХОРЕОГРАФ:

– В этом балете мы тоже хотели две такие генеральные линии. Здесь есть конфликт между человеком и природой, стойкость нашего народа. Мы знаем по истории о том, сколько всего казахская степь пережила. Несмотря на это, наш народ встал на ноги, и мы все идем вперед. Идея пришла давно. Конечно, сильно вдохновила меня музыка Куата Шильдебаева. У него есть замечательное произведение «Печаль Торанги» - это возврат в корни, возврат к себе. В целом, балет повествует о силе корней, о силе родной земли и о конфликте человека с природой.

Классический танец в сочетании с богатейшей лексикой казахского танца на сцене исполнили 40 артистов театра. А смелые декорационные решения, продуманные до мелочей Жандосом Омаровым, позволили воссоздать настоящую осеннюю туранговую рощу. По словам художника, каждый листик, а их более тридцати тысяч, был выполнен вручную, из специальной ткани - по уникальной технологии.

Автор: Айгерим Акимжанова

Фото: astanaballet.com