Обзор событий в Центральной Азии

Совет ЕЭК одобрил проект по развитию евразийской экономической интеграции

Совет ЕЭК одобрил проект по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, рассчитанный до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. В проект включено предложение Кыргызстана о проработке вопроса внедрения механизмов и программ, обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств — членов ЕАЭС. Эти рекомендации представлены в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании.

Узбекистан и Китай реализуют проект в области медицины

Узбекистан и Китай намерены реализовать совместные проекты в сфере здравоохранения. Речь идёт о строительстве клиник и фармацевтических предприятий. Как отметил посол центральноазиатской страны Бахтиёр Саидов, эти инициативы занимают важное место в двусторонних отношениях. Также дипломат подчеркнул, что планируется разработка концепции сотрудничества в области телемедицины. Как признают в Ташкенте и Пекине, пандемия в очередной раз показала важность регионального взаимодействия на уровне медицинских экспертов, научных институтов и государственных структур.

Новый инновационный конкурс стартует в Центральной Азии

Всемирный конкурс «Прорывные технологии 2021: восстановление земель в регионе Аральского моря» объявлен рядом международных институтов. Конкурс проводится при поддержке Водно-энергетической программы для Центральной Азии и внесет вклад в реализацию Центрально-Азиатской программы Всемирного банка по обеспечению устойчивого ландшафта RESILAND CA+. По мнению организаторов, этот конкурс будет способствовать привлечению прорывных инновационных решений, которые будут использованы для смягчения негативных последствий для местных экосистем в регионе Аральского моря.

Фото: akchabar.kg