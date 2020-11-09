Чем мечети и мавзолеи Самарканда восхищают туристов

Самарканд – центр туристического притяжения в Узбекистане. Мечети и мавзолеи, построенные здесь лучшими архитекторами древности, восхищают и по сей день. Особенно привлекает путешественников комплекс Шахи-Зинда. Считается, что здесь покоятся останки великого проповедника Куссама ибн Абасса - двоюродного брата пророка Мохаммеда. Некрополь состоит из ряда мавзолеев. Усыпальницы строили по очереди в разные годы и даже века. В давние времена комплекс являлся одним из самых значительных культурных центров всей Центральной Азии.

ХАМРАКУЛЬ КАЮМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МАВЗОЛЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ШАХИ ЗИНДА:

- Когда пришел на престол Тимур в 1370 году, на разрушенных частях древнего городища Афросиаб вторично начали строить величайщее историческое сооружение, связанное с именем Куссам ибн Аббаса и с именами приближенных великого Тимура.

Шахи Зинда – невероятно величественный комплекс, как и полагается, со множеством легенд, тайн и загадок. Гробницы, входящие в ансамбль мавзолеев, принадлежат династии караханидов и тимуридов. Отличает их богатейший декор. Строители использовали: стекла, плитки, резную мозаику и многое другое. Вход в комплекс возвели позже. Внутреннее пространство ансамбля разделено на нижнюю, среднюю и верхнюю группы.

ХАМРАКУЛЬ КАЮМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МАВЗОЛЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ШАХИ ЗИНДА:

- По построению они не похожи друг на друга, потому что каждый мавзолей построен теми мастерами, которые привезены из разных регионов. Поэтому архитектура отличается. Тут орнаменты, надписи, цвета, купола отличаются.

Комплекс мавзолеев представляет особую историческую ценность и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Жанара Дулатова

Фото: alsamarkand.com