ТЭЦ-1 в три раза сократила вредные выбросы в атмосферу

За последние три года алматинская ТЭЦ-1 почти втрое сократила выбросы вредных веществ в окружающую среду. Это стало возможным благодаря переходу на газ. Проект газификации реализовало акционерное общество «Самрук-Энерго».

Исахан Сыргабаев, управляющий директор ТЭЦ-1:

- Если раньше выбрасывали более 3 тысяч твердо-бытовых частиц, то сейчас - 800. Мы сжигали около 360-380 тысяч угля в год. А сейчас, как вы видели, склад топлива покрыт земляным слоем, и там трава растет.

ТЭЦ-1 обеспечивает теплом и горячей водой центральную и восточную части Алматы. Станция расположена в черте города. Поэтому переход на голубое топливо был необходимым шагом. Новшество значительно облегчило работу специалистам ТЭЦ. Раньше с углём было больше хлопот: его дробили до нужной фракции, а вокруг неконтролируемо разлеталась сажа.

Исахан Сыргабаев, управляющий директор ТЭЦ-1:

- Жители города где-то около 400-500 кубов за месяц сжигают этого газа. Часовой расход составляет около 0,7-0,8 кубов. А у нас сейчас 71 тысяча кубов газа используется - около 100 тысяч домов, чтобы такое количество сжечь.

Тепловая мощность станции – 1203 гигакалория в час. Это значит, что он может обеспечить 1 350 девятиэтажных домов. Теперь в планах Самрук-Энерго перевод на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Фото: dixinews.kz