АБР разместил зеленые облигации в тенге

Инвестиции в экологию! Первые зеленые облигации приносят первые деньги. Почти 32 млн долларов привлек Азиатский банк развития в рамках выставленных на аукцион акций, котирующихся на казахстанской фондовой бирже. Эти деньги пойдут на финансирование экологических проектов в борьбе с изменением климата в нашей стране.

Джонатан Гросвенор, глава отдела департамента казначейства АБР:

- АБР выпустил две зеленые облигации одновременно, потому что мы финансируем два разных проекта по солнечной энергетики. У самих проектов разные характеристики - процентные ставки и сроки погашения. Зеленые облигации выплачивают полугодовые купоны со ставку 10,12% до 22 октября и 10,10% в срок до 23 января, на сумму более 10 млрд тенге.

Выпуская зеленые облигации в местной валюте, фининститут поддерживает цели устойчивого развития ООН и вносит свой вклад в развитие казахстанского рынка капитала, признаются специалисты. Главное, пожалуй, в этих мероприятиях одно: забота об окружающей среде. Поэтому программа АБР - это комплексный план, который поможет смягчению и адаптации к последствиям изменения климата в пяти приоритетных областях.

Джонатан Гросвенор, глава отдела департамента казначейства АБР:

- Это увеличение масштабов чистой энергии, содействие устойчивому развитию транспорта и городов, управление землепользованием и лесами для связывания углерода, повышение устойчивости к изменению климата, укрепление соответствующих политик, управления и институтов, как правило, с участием государственного сектора. АБР, в первую очередь, предоставляет финансирование, гранты и экспертную техническую помощь.

В числе проектов - два казахстанских. Так, АБР выделил деньги на пару стартапов по строительству солнечных электростанций мощностью до 100 мегаватт в нашей республике. В целом, Азиатский банк развития уже выпустил зеленых облигаций на сумму более 8 млрд долларов в 11 валютах, включая и тенге.

Автор: Жанара Дулатова

Фото: akchabar.kg