На поддержку ВИЭ установят сквозной тариф

Сенат принял поправки, которые устанавливают сквозной тариф на поддержку ВИЭ. По мнению депутатов, это обеспечит стабильное и устойчивое функционирование электроэнергетической отрасли страны. К тому же, новшество позволит снизить зависимость системы от внешних источников. Выиграть можно и в деньгах. К примеру, благодаря новым правилам, средства за услуги регулирования теперь буду оставаться в стране. А в год это существенная сумма - порядка 10-12 млрд тенге. Повысится и инвестиционная привлекательность сектора ВИЭ, подчеркнул депутат Сената Шавкат Утемисов, представляя проект. При этом, он отметил, что законопроект не требует выделения средств из госбюджета.

Шавкат Утемисов, депутат Сената Парламента РК:

- Во-первых, задачами законопроекта являются: стимулирование строительства маневренных мощностей; установление сквозного тарифа на поддержку возобновляемых источников энергии; создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики. На сегодняшний день у нас в стране есть профицит электроэнергии. По итогам 2019 года он составил 3 тысячи мегават.

Автор: Жанара Дулатова

Фото: eenergy.media