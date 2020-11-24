Торговля в Казахстане выросла на 33%

Казахстан стал привлекательнее для зарубежных стран. О преимуществах участия в ЕАЭС рассказала Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. По ее словам, в первую очередь, большой плюс такого сотрудничества - это ёмкий потребительский рынок, который поставляет продукцию 184 миллионам человек. Спикер сообщила, что сейчас завершено и правовое оформление Союза. Речь идёт об обеспечении на практике свободы движения товаров, услуг, капитала, а также трудовых мигрантов. Для последних, кстати, сейчас создаются все необходимые условия.

Жанель Кушукова, вице-министр торговли и интеграции:

- У нас взаимно признаются документы об образовании, установлены сроки пребывания без регистрации, в течение 30 суток с даты въезда нет ограничений по трудоустройству. Надо сказать, что у нас достигнуты договорённости о функционировании единого рынка услуг в 53 сектора.

Отметим, за время работы Союза взаимная торговля Казахстана с партнёрами выросла на 33%. Кроме того, наблюдается рост физического объёма экспорта на 4%. При этом, увеличиваются продажи именно обработанной продукции. В целом, ассортимент экспортной корзины Казахстана стал вдвое больше. Во многом это стало возможно благодаря снижению документарной нагрузки, то есть теперь никакой бюрократии. К примеру, специалисты исключили таможенное декларирование товаров, а также взаимное признания сертификатов соответствия. Оказывает положительное влияние сотрудничество со странами ЕАЭС и на агропромышленный комплекс страны. И эта работа будет продолжаться, отметили на брифинге представители профильного ведомства.

Нурбек Даирбеков, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан:

- В рамках предстоящей работы мы планируем активизировать работу по устранению имеющихся препятствий и барьеров в торговле сельхозпродукцией и реализовать экспортный потенциал Казахстана, посредством проведения переговоров и заключения контрактов с крупными торговыми сетями государств – членов ЕАЭС и развития системы оптово-распределительных центров.

Кстати, в республику с удовольствием инвестируют бизнесмены из ЕАЭС. Рост здесь составил до 6% от общего объёма прямых иностранных вложений. Вдвое стало больше и предприятий с участием союзного капитала.

Фото: ravel.com.br