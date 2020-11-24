Экономика и Бизнес

Более 1,5 млрд евро Казахстан займёт на борьбу с COVID-19

  • 24.11.2020 16:09
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Более 1,5 млрд евро Казахстан займёт на борьбу с COVID-19

На борьбу с последствиями пандемии COVID-19 и для поддержания  устойчивости экономики, Казахстан займет более 1,5 млрд евро. Соглашения о выдаче кредитов заключены с двумя международными фининститутами. Так, займ в размере более 908 млн евро предоставит Азиатский Банк Развития. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК:

- Заем будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Средства займа позволят поддержать меры правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. Заем предоставляется со сроком погашения 10 лет, включая трехлетний льготный период.

Еще свыше шестисот шестидесяти миллионов республике предоставит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 

 

Фото: ktk.kz

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