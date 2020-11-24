Более 1,5 млрд евро Казахстан займёт на борьбу с COVID-19
На борьбу с последствиями пандемии COVID-19 и для поддержания устойчивости экономики, Казахстан займет более 1,5 млрд евро. Соглашения о выдаче кредитов заключены с двумя международными фининститутами. Так, займ в размере более 908 млн евро предоставит Азиатский Банк Развития. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК:
- Заем будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Средства займа позволят поддержать меры правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. Заем предоставляется со сроком погашения 10 лет, включая трехлетний льготный период.
Еще свыше шестисот шестидесяти миллионов республике предоставит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Фото: ktk.kz