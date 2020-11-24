Мажилис одобрил законопроекты для развития АПК

Мажилис Парламента Казахстана одобрил оплату хранения резерва зерна из республиканского бюджета. Это позволит снизить стоимость зерна, направляющегося на рынок в виде товарных интервенций. Затраты на хранение пятисот тысяч тонн зерна резервного фонда составляют около 2,4 млрд тенге в год. Законопроект разработан депутатами в целях повышения продовольственной безопасности страны. Новшества также направлены на развитие кормовой базы для животноводства и птицеводства, увеличение объемов производства высококачественных семян путем формирования семенного и фуражного фондов.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента РК:

- Меры, предусмотренные в данном законопроекте по государственному обеспечению хранения запасов зерна, а также определению статуса и роли оператора по зерновому рынку, очень важны, своевременны и обоснованы.

Фото: dknews.kz