Правительство рассмотрело вопрос газификации населенных пунктов

В Казахстане до апреля 2021 года разработают проект Генеральной схемы газификации республики. Этому будут способствовать реализация 2-го и 3-го этапов проекта «Сарыарка». Такую информацию сегодня озвучили на заседании правительства страны. Кроме того, весной власти планируют подготовить концепцию газификации Восточно-Казахстанской области. Сейчас рассматривается вопрос привлечения в регион российского газа. Прежде всего, это связано с ростом числа потребителей. К слову, до конца года рост показателя в республике ожидается до 16,5 млрд кубометров.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

- По итогам текущего года показатель газификации населения Казахстана запланирован на уровне 53%. 9,8 млн человек будут иметь доступ к природному газу. А в 2025 году уровень газификации достигнет 60% с подключением 2120 населенных пунктов или 11,7 млн жителей.

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