Разработана карта экономического развития в Кызылординской области

Регион с диверсифицированной экономикой, высоким уровнем производства и большим экспортным потенциалом. Такой станет Кызылординская область в ближайшие три года – с этой целью там разработали карту экономического развития до 2023 года. Речь идет о реализации 265 проектов на общую сумму 270 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщила аким области Гульшара Абдыкаликова. Глава региона также поделилась, что сегодня уверенными темпами в области развиваются предприятия пищевой промышленности и других сфер, которые играют не последнюю роль в формировании экономики Кызылорды.

Гульшара Абдыкаликова, аким Кызылординской области:

- Кумыс стали вывозить за границу. Замороженные овощи мы отправляем в Россию. Кроме того, впервые мы начали производить 5 видов макаронных изделий. В Аральске будет запущен завод по переработке верблюжьего молока мощностью 130 тысяч тонн в год. Более того, мы в течение одной недели подписали контракт с двумя крупными инвесторами. Первый проект - это посев и переработка люцерны. Второй – производство томатной пасты. Будет построен завод мощностью 10-15 тысяч тонн в год.

Еще одна амбициозная задача – увеличение поставок рыбы Приаралья на зарубежные рынки. В регионе намерены увеличить ее экспорт с 4,2 тонн до восьми с половиной. Для этого в области приняли Программу развития рыболовства до 2030 года. На ее реализацию планируется выделить 28 млрд тенге. По словам главы региона, эти средства позволят увеличить объем промысловой рыбы в 34 раза.

Фото: taraz24.kz