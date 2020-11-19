Больше половины средств из республиканского бюджета на 2021-2023 годы направят на социальную сферу

Больше половины расходов бюджета, рассчитанные на ближайшие три года, будут направлены на социальную сферу. В верхней палате Парламента рассмотрели законопроект «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы». После обсуждения, главный финансовый документ страны с внесенными поправками сенаторы направили в Мажилис. Всего поддержаны предложения по увеличению расходов на 20 млрд тенге. Дополнительное финансирование за счет перераспределения затрат будет предоставлено по следующим направлениям. Так, на газификацию выделят 2,7 млрд тенге, на строительство и реконструкцию жилья – 6 млрд. Кроме того, средства пойдут на развитие инфраструктуры, индексацию соцвыплат, повышение зарплаты учителей и врачей, а также оказание медицинских услуг населению.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

– В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств. Не остались в стороне и вопросы развития инфраструктуры, газификации центрального и северного регионов, питьевого водоснабжения. В соответствии с поручением Президента страны значительные средства также будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, строительство жилья для малообеспеченных граждан.

Автор: Толкын Нуриаменова

Фото: zakon.kz