Казахстан может стать крупным мировым продовольственным хабом. Потенциал у отечественного АПК есть, говорят эксперты. Тем более, что роль отрасли в современном мире приобретает всё большее значение, в частности, в обеспечении продовольственной безопасности. Представители Исламской организации по продовольственной безопасности отмечают, что республика, как и другие страны-участницы, нацелена на дальнейшее формирование благоприятных условий для развития пищевой промышленности, расширения взаимной торговли, налаживания контактов, решения транспортно-логистических вопросов.

Ерлан Байдаулет, генеральный директор IOFS:

- Население наших 57 стран составляет более 1 млрд. Потенциал невероятно большой. Я думаю, в целом, мировая ситуация и развитие экономических взаимосвязей позволяют Казахстану решить этот вопрос. Хотелось бы обратить внимание на то, что очень важно работать на уровне партнерства. Зонтичный формат нашей деятельности позволяет на межгосударственном, межправительственном уровне решать очень важные задачи, в том числе – продвижение торговых коридоров, создание цепочек. Для Казахстана мы инициируем несколько важных программ, которые направлены на приобретение необходимых компетенций, на развитие инвестиционных проектов.

Фото: agroinfo.kz