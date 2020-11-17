Систему маркировки товаров усовершенствуют в Казахстане

Усовершенствовать систему маркировки товаров намерены в Казахстане. Это повысит конкурентоспособность экспортируемой продукции и защитит от контрафактной. Например, в рамках Евразийского экономического союза внедрять данную меру будут в товарных группах шести отраслей. К слову, на сегодня обязательной маркировке подлежат меховые и табачные изделия. Также были запущены пилотные проекты по разметке лекарств, алкоголя, обуви и молочной продукции. Предполагается, что с введением подобной процедуры данных товарных групп объем легального товарооборота составит 337 млрд тенге, а доходы бюджета - 58 млрд тенге. По плану до 2025 года общий эффект может превысить 2,6 трлн в национальной валюте. А для проверки «легальности» товаров будут внедряться бесплатные мобильные приложения «Naqty Sauda» и «Naqty Onim».

Фото: tsargrad.tv