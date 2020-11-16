Более 480 млрд тенге инвестиций привлечено в Туркестанскую область

За последние 10 месяцев в Туркестанскую область привлечено более 480 млрд тенге инвестиций. Об этом сообщил Умирзак Шукеев на пресс-конференции, посвященной социально-экономическому развитию региона. Кроме того, аким рассказал и о проделанной работе в рамках реализации Послания Президента «Казахстан в новой реальности: время действий». В частности, он сообщил, что приняты меры для создания благоприятного инвестиционного климата и стимулирования деловой активности.

Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области:

– Мы большое значение придаём тому, в какие сферы и в каком объёме привлекаются инвестиции. Это позволяет понять, как будет развиваться регион в ближайшей перспективе. К слову, за 10 месяцев нынешнего года в область привлечено 480,9 млрд тенге инвестиций, что на 70% больше, чем в 2019 году.

Рассказал в ходе брифинга Умирзак Шукеев и о том, как регион готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. Аким сообщил, что на обеспечение медицинских организаций всеми необходимыми медикаментами и защитными средствами выделено более 2 млрд тенге. В 3 раза увеличено количество ПЦР-лабораторий. Их в регионе теперь насчитывается 9.

Фото: inform.kz