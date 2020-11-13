Нефтегазовые проекты реализуются в Атырауской области

В Атырауской области реализуются масштабные нефтегазовые проекты. Один из крупнейших – проект будущего расширения на Тенгизском месторождении. Его стоимость оценивается в 46 млрд долларов. Об этом заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе пресс-конференции. По его словам, реализуемые проекты дают мультипликативный эффект. Они стимулируют развитие смежных отраслей и сервисных услуг. В них задействовано около 300 - от казахстанских компаний и 27 тысяч отечественных рабочих. Кроме того, в Атырауской области реализуются еще 8 инвестиционных проектов.

Махамбет Досмухамбетов, аким Атырауской области:

- Я обязательно выделю проект компании, крупнейшего производителя полипропилена в ближнем зарубежье. В реализацию проекта инвестировано 2,6 млрд долларов США. Запуск производства планируется в конце 2021 года. Прорабатывается проект строительства газоперерабатывающего завода с объёмом инвестиций в 370 млрд тенге на период до 2023 года.

Фото: m.angi.ru