III форум сельских женщин прошел в Нур-Султане

В Нур-Султане собрались успешные бизнес-вуман, знающие как «поставить на ноги» и развить свое дело. В этом году III республиканский Форум сельских женщин Казахстана прошел в онлайн и оффлайн форматах. На мероприятии представительницы бизнеса обсудили инициативы по повышению качества жизни на селе и достижение целей устойчивого развития. Как отметили деловые женщины, такие встречи позволяют им регулярно обмениваться опытом.

Анара Бозаева, участница форума, предпринимательница:

– Я сама занимаюсь сельским хозяйством, руковожу фермой. Такие форумы, в котором я участвую, - это, конечно, очень хорошая и идеальная деловая площадка для женщин, где они могут поделиться опытом. Я, рассказав о своем опыте, могу сказать другим женщинам и девушкам, чтобы они не боялись идти в сферу сельского хозяйства, потому что это очень интересно. Самое главное – это любить свое дело, и тогда все получится.

Фото: inbusiness.kz