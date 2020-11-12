Порядка 53 млрд тенге инвестиций привлечено в Карагандинскую область

Карагандинская область подводит итоги года. За последние 10 месяцев практически по всем отраслям специалисты отмечают значительный рост. В первую очередь, это касается инвестиционного климата региона. С начала года в основной капитал карагандинцы привлекли порядка 53 млрд тенге. Большая часть из них – частные инвестиции и около 35 процентов – вложения зарубежных компаний. Такую информацию на брифинге в СЦК озвучил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Женис Касымбек, аким Карагандинской области:

- В настоящий момент мы реализуем 45 новых инвестиционных проектов на сумму почти 2 триллиона тенге с созданием более 12 тысяч новых постоянных рабочих мест. До конца года в области будут запущены 11 новых производств на сумму 203 млрд тенге, где будут работать 2,5 тысячи рабочих. В машиностроении появляются новые точки роста. На базе бывшего завода РТИ продолжается реализация ряда проектов, в том числе производство автобусов и спецтехники с участием одного из мировых лидеров отрасли – китайской компании.

К слову, в одной из главных отраслей этого региона – в промышленном производстве за этот период уже есть достаточно хорошие показатели. Объем продукции здесь составил 2,4 триллиона тенге. Причем, несмотря на нестабильность этой сферы в мире, все системообразующие предприятия Карагандинской области продолжают работать в штатном режиме. Помимо этого, реализуются десятки новых проектов. На них и делают ставку. По словам главы региона, в этом году только долю машиностроения они намерены увеличит в два раза. Хорошие результаты показывают и сельхозтоваропроизводители – только зерна в этой области намолотили более миллиона тонн. Еще одна зона роста – МСБ.

Женис Касымбек, аким Карагандинской области:

- Благодаря поддержке государства, малый и средний бизнес области обеспечил рост выпуска продукции за 10 месяцев этого года на 4 процента. Создано 2200 постоянных рабочих мест. В результате нам удалось сохранить численность занятых в этом секторе. Это для нас очень важно, потому что МСБ сегодня – это 30 процентов экономически активного населения области.

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