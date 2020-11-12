Собственники квартир освобождены от земельного налога в Казахстане

Отмена земельного налога для владельцев квартир - это разумно и справедливо. Такое мнение на заседании сената высказал вице-министр финансов Канат Баедилов. По его словам, сегодня в стране 1,5 миллиона человек имеют свои квадратные метры в жилых домах – речь идет о 3,3 миллионах квартир. Средняя оплата за каждую - 60 тенге. Отправка уведомлений владельцам квартир и контроль за выплатой налога государству обходится гораздо дороже.

Канат Баедилов, вице-министр финансов РК:

- Когда гражданин не платит вовремя земельный налог, мы отправляем ему уведомление по почте. А стоимость одного сообщения - 510 тенге. Я считаю разумным и справедливым отменить этот налог.

В ходе заседания сенаторы также предложили освободить от земельного налога и владельцев частных домов.

Канат Баедилов, вице-министр финансов РК:

- Нельзя сравнивать земельный налог на частный дом и налог на квартиру. Размер земельного налога намного выше. Во-вторых, по итогам прошлого года доход от земельного налога составил 2 млрд 700 млн тенге.

Кроме того, на заседании предложили отложить взносы за автотранспортные средства. Мера вступит в силу с 31 декабря этого года и продлится до 1 апреля следующего – всё это для удобства налогоплательщиков. После обсуждения документа сенаторы отправили законопроект «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» на доработку в Мажилис.



Фото: zakon.kz