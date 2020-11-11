Институт надзора за рынком внедрят в Казахстане. Он будет способствовать более оперативному изъятию небезопасной продукции. Соответствующие поправки в законопроект о техническом регулировании сегодня в Мажилисе представил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Как отметил глава ведомства, это не предполагает тотального повсеместного контроля. Все будет отслеживаться в онлайн-режиме в информационной базе. Проверки будут осуществляться только по схеме: выявление - испытание – изъятие с рынка.

Кроме того, рассматривается совершенствование процедур оценки соответствия, оцифровка процессов сертификации и аккредитации, а электронные сертификаты намерены интегрировать с данными Евразийской экономической комиссии. При этом, все испытания будут сопровождаться фото и видеофиксацией.

Как отметил министр, изменения снизят коррупционные риски, создадут условия для добросовестного бизнеса и повысят качество продуктов для потребителей.

Фото: ainews.kz