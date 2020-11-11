Эксперты: 80% отечественных нефтяных предприятий перешли на зеленые технологии

80% казахстанских нефтяных предприятий перешли на зеленые технологии, так называемые принципы НДТ. Другими словами, большая часть местных компаний, которые производят в результате своей деятельности вредные выбросы, начала активно использовать экологически чистые методы работы. К такому выводу пришли эксперты специального Бюро, которые сегодня продолжают онлайн-проверки предприятий. Проверку начали с нефтеперерабатывающей отрасли, представители которой показали: к переменам заводы готовы. Они проводят модернизацию и вкладывают деньги в новое, щадящее природу оборудование. Львиная доля соответствует необходимым стандартам. По словам специалистов, до конца следующего июля они должны осмотреть почти 100 таких организаций. Всего в первой категории, то есть крупных загрязнителей – более 2,5 тысяч предприятий.

Серик Нуркенов, главный эксперт бюро наилучших доступных технологий:

- Утвержден список, и он состоит из 97 предприятий. 50 предприятий – это объекты крупной категории, которые подлежат обязательному выездному обследованию. Остальные 47 предприятий будут обследованы камеральным путем. Однако в связи с карантинными мерами, периоды посещения у нас немного сдвигаются. Бюро НДТ планирует со следующего года, буквально с января, приступить к выездным обследованиям с участием международных экспертов. Это такие крупные города, как Атырау, Темиртау, Усть-Каменогорск, Павлодар и другие города, где эксперты своими глазами увидят текущую ситуацию.

Фото: oilcapital.ru