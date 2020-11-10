Реальный сектор экономики Казахстана демонстрирует положительную динамику роста
Реальный сектор экономики республики демонстрирует положительную динамику роста. Так, несмотря на негативные последствия распространения коронавируса, внешнеторговый оборот Казахстана достиг почти 63 млрд долларов. Из них больше половины – 35 млрд приходится на экспорт. А это значит, что растут темпы внутреннего производства. Не отстает и сфера услуг. К тому же, в реальный сектор экономики привлечено значительные инвестиции. За 10 месяцев без учета горнодобывающей промышленности вложения выросли примерно на 15%. В целом, в основной капитал привлечено 9,4 триллиона тенге инвестиций. Рост показывают и транзитные контейнерные перевозки. Объемы здесь увеличились более чем на 35%. Впрочем, показатели грузоперевозок выросли у всех видов транспорта – составив 3,2 млрд тонн.
АСКАР МАМИН, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РК:
- По итогам 10 месяцев реальный сектор экономики показывает положительную динамику роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,2%. Из них в производстве продуктов питания – на 3,4%, фармацевтике – на 39,7%, производстве готовых металлических изделий – на 19,5%, машиностроении – на 16,5%, в том числе автомобилестроении - на 53,6%, а также бумажной продукции – на 15%, легкой промышленности – на 16,4%. Объемы строительства увеличились на 10,7%, ввод жилья – на 9,7% или порядка 10,7 млн квадратных метров. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5,2%.
Фото: avesta-news.kz