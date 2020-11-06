Экономика и Бизнес

Свыше 400 млрд тенге инвестиций привлечено в Актюбинскую область с начала этого года

  • 06.11.2020 17:02
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Свыше 400 млрд тенге инвестиций привлечено в Актюбинскую область с начала этого года

Свыше 400 млрд тенге  инвестиций привлечено в экономику Актюбинской области с начала текущего года. При этом, 20 % из них – денежные вливания  зарубежных вкладчиков. В целом,   сумма реализуемых на сегодня в регионе 26 инвестпроектов превышает  140 млрд тенге. Итоги социально-экономического развития области за отчетный период на брифинге СЦК озвучил  аким региона  Ондасын Оразалин. По  его словам, рекордными стали также и показатели развития промышленности, сельского хозяйства, строительства и ввода жилья. Они превысили 100 %.  Спикер отметил, что все меры, предпринимаемые в регионе, направлены на реализацию Послания Главы Государства народу республики.

ОНДАСЫН УРАЗАЛИН, АКИМ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

- За период независимости  мы реально изменили облик нашей области. Благодаря поручению Главы Государства, были построены дороги, которые связывают «Западный Китай - Западную Европу». И сейчас они дали большой импульс для социально-экономического развития нашего региона. Также в этом году было выделено 17 млрд тенге для улиц города, из них 13 млрд 900 млн выделено по дорожной карте занятости. Планировалось отремонтировать 97 улиц, а мы сумели отремонтировать 115 улиц к концу года.

 

Автор: Айгерим Акимжанова

Фото: qazweek.kz

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