Новый Водный кодекс разработают в Казахстане

В Казахстане намерены разработать новую версию Водного кодекса. Такую информацию в Сенате на правчасе озвучил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. К слову, почти за два десятка лет существования документа изменения в него вносили уже более 60 раз. По словам руководителя профильного ведомства, из-за этого власти потеряли последовательность правоприменения, а обстановка на всех уровнях водного хозяйства ухудшилась. К тому же, нынешний кодекс не регламентирует технические вопросы проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных сооружений.

МАГЗУМ МИРЗАГАЛИЕВ, МИНИСТР ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:

- С учетом этого на 2021 год запланирована разработка концепции нового Водного кодекса и закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Кроме того, сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны.

Министр добавил, что в ближайшие три года в Казахстане планируют реконструировать более двух тысяч километров оросительных сетей. Задумали строительство 39-ти новых водохранилищ. Их возведут в девяти регионах с общим объемом 3,6 млрд кубических метров в год.

МАГЗУМ МИРЗАГАЛИЕВ, МИНИСТР ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:

- В госпрограмме по развитию агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы предусмотрено восстановление 41 аварийного водохранилища, из которых в период с 2017-2019 годы сданы в эксплуатацию 10 объектов, а 2 будут завершены в этом году. В 2021 году планируется завершить еще 8 объектов. Остальные 21 объект будут реализованы до 2025 года.

Чтобы реализовать эти проекты, уйдет 115 млрд тенге. Однако овчинка выделки стоит, ведь новые водохранилища позволят снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов. Помимо этого, можно будет ввести новые орошаемые земли, создать тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве, да и снять зависимость от объемов воды трансграничных рек.

Фото: baigenews.kz