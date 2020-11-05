В октябре Казахстан экспортировал более 860 тысяч тонн зерна и муки

Более восьмисот шестидесяти тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. Больше всего пшеницы и муки закупили Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Тем временем, практически весь объём экспортного ячменя традиционно выкуплен Ираном.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства страны Сапархан Омаров отмечал, что в этом году аграрии Казахстана получили хороший урожай зерновых. Продукция отличается высоким качеством. Кроме того, глава профильного ведомства заявил, что экспортная стратегия республики в вопросах реализации зерна и муки не претерпит изменений, несмотря на пандемию коронавируса.

Фото: zakon.kz